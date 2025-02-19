Пряники в честь 80-летия Победы начали изготавливать в Себежском районе

10:45, 19 февраля 2025, ПАИ

Пряники к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начал изготавливать кондитерский дом «Себежанка». Об этом рассказала шеф-кондитер, идейный вдохновитель кондитерского дома Александра Сафронова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Дизайн мы создавали сами. Формы нам делает мастер в Себежском районе. Все наши формы для печатных пряников сделаны из дуба», – отметила кондитер.

Производство пряников начинается сегодня. Они будут представлены со всеми 12 начинками кондитерского дома. Это вареная сгущёнка, красная слива, грецкий орех, чернослив, изюм, курага, вяленая вишня, вяленая клюква, арахисовая паста и другие.

Напомним, что Александра Сафронова в 2023 году завоевала статуэтку «Народного признания» в номинации «Наша марка».