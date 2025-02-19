Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пряники в честь 80-летия Победы начали изготавливать в Себежском районе

Пряники к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начал изготавливать кондитерский дом «Себежанка». Об этом рассказала шеф-кондитер, идейный вдохновитель кондитерского дома Александра Сафронова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото здесь и далее: предоставлены Александрой Сафроновой

«Дизайн мы создавали сами. Формы нам делает мастер в Себежском районе. Все наши формы для печатных пряников сделаны из дуба», – отметила кондитер.

Пряники в честь 80-летия Победы начали изготавливать в Себежском районе

Производство пряников начинается сегодня. Они будут представлены со всеми 12 начинками кондитерского дома. Это вареная сгущёнка, красная слива, грецкий орех, чернослив, изюм, курага, вяленая вишня, вяленая клюква, арахисовая паста и другие.

Напомним, что Александра Сафронова в 2023 году завоевала статуэтку «Народного признания» в номинации «Наша марка».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 февраля 2025

Презентация сборника «Тебя никто не победит!» проходит в медиацентре ПАИ
19 февраля 2025

Более 300 вакансий представят на псковской ярмарке по трудоустройству
19 февраля 2025

Руководитель инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева станет гостьей программы «Среда обитания»
19 февраля 2025

Железнодорожный вокзал в Пскове капитально ремонтируют
19 февраля 2025

До -16 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 20 февраля
19 февраля 2025

Опубликованы бланки акции «Губернаторский дневник» за второй триместр
19 февраля 2025

Пряники в честь 80-летия Победы начали изготавливать в Себежском районе
19 февраля 2025

Поздравить родных с 23 Февраля авторскими открытками могут псковичи

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...