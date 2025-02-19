Великолукскому лучнику не хватило одного балла до победы над 55-м номером мирового рейтинга

12:30, 19 февраля 2025, ПАИ

Великолукский лучник Владимир Фазанов завершил своё участие в дебютных для себя международных соревнованиях на Кубке Азии в Бангкоке, передаёт корреспондент ПАИ.

Серебряный призёр чемпионата России в командном зачёте Владимир Фазанов в блочном луке завершил квалификацию на Кубке Азии на 44-м месте из 54 участников.

В первой стыковой игре плей-офф Фазанов встретился с казахстанским спортсменом Акбарали Карабаевым, который занимает 55-ю строчку мирового рейтинга. После пяти серий лучники не смогли выявить победителя, сыграв вничью – 142:142, а в перестрелке Акбарали оказался ближе к центру мишени и одержал победу.

В соревнованиях помимо лучников из России участвуют спортсмены из Южной Кореи, Таиланда, Казахстана, Индии, Сингапура, Австралии, Гонконга, Тайваня, Ирана, Бангладеш, Малайзии, Кувейта, Филиппин, ОАЭ и Ирака.

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