В Великих Луках дети вышли на лёд

12:27, 19 февраля 2025, ПАИ

Дети в Великих Луках вышли на лёд. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Развлечение подобным образом может окончиться трагедией, напомнили в ведомстве.

«В текущем году в регионе уже были зафиксированы происшествия с провалами под лёд. К сожалению, в ряде случаев это закончилось гибелью», – рассказали в региональном МЧС.

Псковских родителей призвали рассказать своим детям об опасности выхода на тонкий лед. Кроме того, им порекомендовали проконтролировать, чем занимаются несовершеннолетние в свободное время.

Добавим, что, увидев детей на льду, нужно звонить в 112.