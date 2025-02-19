В Великих Луках дети вышли на лёд
Дети в Великих Луках вышли на лёд. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Развлечение подобным образом может окончиться трагедией, напомнили в ведомстве.
«В текущем году в регионе уже были зафиксированы происшествия с провалами под лёд. К сожалению, в ряде случаев это закончилось гибелью», – рассказали в региональном МЧС.
Псковских родителей призвали рассказать своим детям об опасности выхода на тонкий лед. Кроме того, им порекомендовали проконтролировать, чем занимаются несовершеннолетние в свободное время.
Добавим, что, увидев детей на льду, нужно звонить в 112.
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