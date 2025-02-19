ФК «Псков» уступил профессиональному клубу «Звезда» в турнире полпреда

12:52, 19 февраля 2025, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» уступил клубу Второй лиги петербургской «Звезде» в турнире имени полпреда президента России в СЗФО. Соревнования проходят в дворце спорта «Зенит» в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

В первой встрече турнира псковичи сыграли вничью с петербургским «Кристаллом» – 0:0. Во втором туре «Псков» уступил петербургской «Звезде» – 0:2. На четвёртой минуте встречи счёт открыл Эльнур Халыгов, а на 29-й преимущество «Звезды» удвоил Максим Копитец.

После двух матчей «Псков» идёт на последнем месте группы «Б», имея одно очко и 0 в графе забитых мячей. Следующий матч псковичи проведут 21 февраля против трёхкратного чемпиона СЗФО мурманского «Севера». Начало в 10:45.

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