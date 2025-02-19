Женское предпринимательство обсуждают в медиацентре ПАИ

15:17, 19 февраля 2025, ПАИ

Круглый стол на тему «Женское предпринимательство как двигатель регионального развития» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 19 февраля.

Темы для обсуждения:

1. Цифры: обзор статистики и тенденций, показатели успеха и роста в различных отраслях.

2. Государственная поддержка: программы и инициативы, направленные на помощь женщинам-предпринимателям; примеры успешного сотрудничества с государственными структурами.

3. Личный опыт: панели и выступления успешных женщин-предпринимателей, которые делятся своим опытом, стратегиями и методами, которые помогли им достичь успеха.

4. Инструменты и ресурсы для роста бизнеса: обсуждение финансовых и образовательных ресурсов, которые доступны для женщин-предпринимателей в регионе.

5. Социокультурные аспекты: значение женского предпринимательства для развития регионов; влияние на местные сообщества и экономическую диверсификацию.

В медиацентре ПАИ собрались руководитель центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова, руководитель компании Divachi, председатель комитета по развитию женского предпринимательства ПРО «Опора России» Ирина Григорьева, региональный управляющий «Альфа-банком» в Псковской области Ирина Баранова, руководитель ООО «Старый лис» Наталья Савицкая, предприниматель, председатель комитета по наставничеству ПРО «Опора России» Елена Николаева, руководитель компании «Центральная бухгалтерия», руководитель бюро по защите прав предпринимателей ПРО «Опора России» Елизавета Пантелеева, руководитель ГК «МегаХолод» Татьяна Кирилёнок, руководитель центра Атоми «Псков планета красоты», заместитель председателя комитета по развитию женского предпринимательства ПРО «Опора России» Инна Югай и руководитель Candy’s, призёр программы «Мама-предприниматель» Маргарита Барсукова.