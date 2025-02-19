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Политика

Уполномоченным в Псковской области могут разрешить избираться более двух раз подряд

Правовые основания для возможности назначения одного и того же человека на должность региональных правозащитников более чем на два срока подряд предложили закрепить в областном законодательстве. Соответствующую законодательную инициативу предложил на рассмотрение коллег вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Законопроект, который депутатам предстоит рассмотреть на ближайшей сессии, предлагает снять ограничение в отношении срока исполнения полномочий уполномоченного по правам ребёнка и уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мы решили убрать, на наш взгляд, излишнюю норму, ограничивающую количество сроков полномочий региональных правозащитников двумя сроками подряд. С одной стороны, это в целом расширяет потенциальные возможности всех участников процесса. С другой – нельзя не учитывать, что для эффективности работы на таких должностях важное значение имеет накопленный опыт», – прокомментировал предложенные корректировки областного законодательства спикер областного Собрания Александр Котов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председатель областного Собрания отметил, что в случае поддержки депутатским корпусом изменений законодательства у действующих правозащитников, чьи полномочия заканчиваются в 2025 году, появится возможность вновь претендовать на должности. Ранее на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым спикер высказал мнение о наличии у региональных омбудсменов потенциала для продолжения работы на занимаемых постах.

Александр Котов подчеркнул, что федеральное законодательство не устанавливает запрета на избрание уполномоченных в субъектах РФ более чем на два срока подряд. «Мы посмотрели практику, во многих регионах таких ограничений нет. Думаю, что и нам тоже следует пойти по этому пути», – заключил председатель областного Собрания депутатов.

Решением Совета Собрания законопроект рассмотрят на февральской сессии.

Напомним, согласно региональному законодательству уполномоченные назначаются на должность и освобождаются от должности Псковским областным Собранием депутатов. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принесения присяги. Срок полномочий составляет пять лет.

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