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Общество

Около 10 % обращений в инспекцию труда поступает от неофициально работающих псковичей

Около 10 % обращений в инспекцию труда поступает от неофициально работающих псковичей, сообщила руководитель Государственной инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 февраля.

Марина Кудрявцева. Фото: ПАИ

Обращения поступают от работников, которые по окончании трудовой деятельности узнают, что на самом деле не были трудоустроены. Так происходит, когда при трудоустройстве человеку показали трудовой договор, но фактически он его не подписал. Но бывает, что и сам человек не заинтересован в том, чтобы быть официально трудоустроенным: имеет исполнительные производства по линии судебных приставов, долги перед банками и так далее, рассказала гостья эфира.

А когда работодатель не платит зарплату, то такие люди обращаются в инспекцию труда. Информация проходит оценку достоверности данных. Запрос направляют работодателю напрямую, и в подавляющем большинстве случаев вопрос с официальным оформлением быстро решается, заключила Марина Кудрявцева.

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