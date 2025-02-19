Дмитрий Петров вручил юбилейные медали ветеранам Усвятского района

22:59, 19 февраля 2025, ПАИ

Глава Усвятского района Дмитрий Петров посетил ветеранов на дому, вручив юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

«Мы обязаны помнить и уважать тех, кто сражался на фронтах и трудился в тылу. Их подвиги вдохновляют нас на добрые дела и служение Родине», – отметил глава округа.

В серии поздравлений ветеранов также приняли участие начальник территориального отдела администрации округа Олег Емельянов, ученица Усвятской средней школы Анастасия Калинина.

Сначала делегация побывала в деревне Шершни, где проживает Прасковья Замшонова. Она, будучи несовершеннолетней узницей, испытала на себе все тяготы войны. Далее навестили Лидию Вязьменову в Чеснорье. В разговоре женщина вспоминала военное время, а также свои трудовые победы: она доярка Чеснорской молочнотоварной фермы колхоза имени Жданова, за многолетний добросовестный труд награждённая орденом Трудового Красного Знамени.

В рамках рабочего визита Дмитрий Петров посетил также деревни Узкое и Пруд, где поздравил Марию Анистенкову и труженицу тыла Валентину Изотикову.

«Вот такие разные, но объединённые одной военной судьбою женщины, ветераны, труженики тыла, несовершеннолетние узники, выдержавшие все тяготы. Сегодня они рассказывают о суровых днях войны, даже не подозревая, как важно это знать нам, ныне живущим, и передать правду о Великой Отечественной войне своим детям и внукам», – написали в газете.