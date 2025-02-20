62% опрошенных жителей Псковской области считают, что легко смогут найти работу в ближайшие три месяца

08:52, 20 февраля 2025, ПАИ

Сразу 62% опрошенных жителей Псковской области считают, что смогут легко найти работу в ближайшие три месяца. Между тем есть и те, кто не верит в успешное и быстрое трудоустройство в регионе. Согласно опросу hh.ru, таких респондентов набралось 33%, остальные затруднились ответить.

За год общий индекс самочувствия на рынке труда вырос независимо от возраста респондентов, однако соискатели 55 лет и старше по-прежнему ощущают себя наименее уверенно и скорее склонны к негативной оценке своих карьерных перспектив. Максимально позитивно настроены соискатели 18-24 лет и 35-44 лет.

Наиболее комфортно и стабильно на рынке труда ощущают себя соискатели из профессиональных категорий «Спорт, салоны красоты», «Розничная торговля» и «Туризм, гостиницы, рестораны», «Продажи, обслуживание клиентов», а также «Медицина, фармацевтика». Однозначно негативные настроения испытывают представители лишь двух профессиональных областей – это «Искусство, развлечения, медиа» и «Информационные технологии».