29 медалей выиграли псковичи на окружном этапе чемпионата и первенства России по брейкингу
29 медалей выиграли псковичи на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО), которые прошли в Великом Новгороде 15 и 16 февраля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.
В соревнованиях участвовали спортсмены из Мурманска, Петрозаводска, Архангельска, Великого Новгорода, Вологды, Калининграда, а также Псковской и Ленинградской областей.
В результате на счету псковской областной команды шесть золотых, 14 серебряных и девять бронзовых медалей. Тренирует сборную Кирилл Кочнев. Отметим, что эти старты стали отборочным этапом для чемпионата и первенства России, которые пройдут в Москве в апреле.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
29 медалей выиграли псковичи на окружном этапе чемпионата и первенства России по брейкингу
Великолукскому лучнику не хватило одного балла до победы над 55-м номером мирового рейтинга