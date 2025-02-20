29 медалей выиграли псковичи на окружном этапе чемпионата и первенства России по брейкингу

09:30, 20 февраля 2025, ПАИ

29 медалей выиграли псковичи на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО), которые прошли в Великом Новгороде 15 и 16 февраля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

В соревнованиях участвовали спортсмены из Мурманска, Петрозаводска, Архангельска, Великого Новгорода, Вологды, Калининграда, а также Псковской и Ленинградской областей.

В результате на счету псковской областной команды шесть золотых, 14 серебряных и девять бронзовых медалей. Тренирует сборную Кирилл Кочнев. Отметим, что эти старты стали отборочным этапом для чемпионата и первенства России, которые пройдут в Москве в апреле.

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