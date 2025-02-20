Автобус и микроавтобус столкнулись в Псковском районе
Автобус и микроавтобус столкнулись на 307-м километре трассы Р-23 у деревни Стремутка Псковского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пострадавших нет. На месте работали спасатели АСС, бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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