Псковичи могут присоединиться к движению ​«Волонтёры Победы»

10:19, 20 февраля 2025, ПАИ

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» стало оператором Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы по сопровождению мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Для осуществления задач корпуса созданы центры подготовки добровольцев на территории России и иностранных государств.

Центр подготовки волонтёрского корпуса 80-летия Победы – это физическое пространство, в рамках которого осуществляется набор, обучение, мотивация добровольцев, сопровождающих мероприятия по сохранению исторической памяти во всех регионах России и зарубежных странах. Для того чтобы стать волонтёром, нужно зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф, пройти онлайн-обучение и присоединиться к мероприятиям, среди которых «Бессмертный полк», «Поезд Победы», «Диктант Победы», «Красная гвоздика», «Георгиевская лента», «Блокадный хлеб», «Сад Памяти», «Улицы героев».

Деятельность Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы реализуется при поддержке Росмолодёжи, Россотрудничества и партнерских организаций, работающих на территории России и зарубежных стран.