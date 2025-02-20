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Общество

Гордума намерена устранить противоречия в правилах благоустройства Пскова

Изменения в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова рассмотрели члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы. Заседание комитета прошло в четверг, 20 февраля, под председательством Юрия Бурлина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Фото: пресс-служба ПГД

Как пояснили представители администрации города, изменения требуется внести, чтобы исключить противоречия между отдельными пунктами правил. Принятое решение не повлечет дополнительных материальных затрат из бюджета Пскова.

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю городской Думы внести данные вопросы в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией депутатам «принять».

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