Участник псковской команды КВН станет гостем программы «Минкульт»

13:33, 20 февраля 2025, ПАИ

Участник псковской команды КВН «Камбаламба», стендап-комик Илгар Шарифов станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 февраля, в 14:00.

Как отбирают шутки для игры в КВН и сколько времени дают командам на выступление? Насколько дорого играть в КВН? Кто решает быть шутке или нет? Как в рабочем расписании оставить время для написания шуток, сбора команды и репетиций? Что сегодня предлагает любителям юмора псковское сообщество комиков? Что ждёт победителей фестиваля КВН?

Об этом и многом другом – в эфире «Минкульта» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».