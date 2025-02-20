Участник псковской команды КВН станет гостем программы «Минкульт»
Участник псковской команды КВН «Камбаламба», стендап-комик Илгар Шарифов станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 февраля, в 14:00.
Как отбирают шутки для игры в КВН и сколько времени дают командам на выступление? Насколько дорого играть в КВН? Кто решает быть шутке или нет? Как в рабочем расписании оставить время для написания шуток, сбора команды и репетиций? Что сегодня предлагает любителям юмора псковское сообщество комиков? Что ждёт победителей фестиваля КВН?
Об этом и многом другом – в эфире «Минкульта» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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