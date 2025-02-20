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Спорт

Чемпионку мира по художественной гимнастике на три года дисквалифицировали за допинг

Трёхкратную чемпионку мира по художественной гимнастике, болгарскую спортсменку Радину Томову дисквалифицировали на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает антидопинговый центр Болгарии.

В прошлогодней пробе 19-летней спортсменки нашли гидрохлортиазид. Этот препарат используют при гипертонии и отёчности, но в спорте он запрещён. Дисквалификация спортсменки закончится 1 октября 2027 года.

По информации местной прессы, но фоне такого решения Томова решила завершить карьеру и продолжить в качестве тренера софийского «Локомотива». Она выиграла золото чемпионата мира 2022 года в нескольких дисциплинах.

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