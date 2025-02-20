Чемпионку мира по художественной гимнастике на три года дисквалифицировали за допинг

13:57, 20 февраля 2025, ПАИ

Трёхкратную чемпионку мира по художественной гимнастике, болгарскую спортсменку Радину Томову дисквалифицировали на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает антидопинговый центр Болгарии.

В прошлогодней пробе 19-летней спортсменки нашли гидрохлортиазид. Этот препарат используют при гипертонии и отёчности, но в спорте он запрещён. Дисквалификация спортсменки закончится 1 октября 2027 года.

По информации местной прессы, но фоне такого решения Томова решила завершить карьеру и продолжить в качестве тренера софийского «Локомотива». Она выиграла золото чемпионата мира 2022 года в нескольких дисциплинах.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».