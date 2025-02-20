Почему псковичи всё ещё играют в КВН, объяснил Илгар Шарифов

18:26, 20 февраля 2025, ПАИ

Почему псковичи всё ещё играют в КВН, объяснил Илгар Шарифов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я уверен, что со мной согласятся все члены команды: мы КВН любим как формат. Мне уже задавали вопросы: а уйдёт ли КВН или что с ним будет, устарел ли он? На самом деле нет, просто пришло время КВН поделиться аудиторией с такими проектами, как «Битва за время», «Camedy Баттл» и другими», – сказал Илгар Шарифов.

КВН никуда не уходит, поскольку огромное количество продолжает играть и присутствует большая фан-база, подчеркнул участник команды «Камбаламба».

«Конечно, это заметнее в Сочи, где ты видишь больше 450 команд и все бегают с горящими глазами. Это только команд, а людей катастрофическое количество. Это никуда не уходит, и для всех участников КВН – это наш юмористический дом. Для нас это самое родное, где мы себя чувствуем как рыба в воде. В других проектах тоже всё хорошо, но КВН как-то роднее для нас», – заключил он.