В Пскове проходят областные чемпионат и первенство по плаванию

В Пскове открыты областные чемпионат и первенство по плаванию сегодня, 20 февраля. Состязания проходят в бассейне спортшколы олимпийского резерва по плаванию «Барс» и продлятся до 22 февраля. Дистанции рассчитаны на пловцов младших и старших возрастных групп и включают в себя 200 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем, 100 метров комплексным плаванием и другие. Первый день соревнований – в фоторепортаже Валерии Лагуткиной.