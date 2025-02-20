Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

22:48, 20 февраля 2025, ПАИ

Двух нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Ночью 19 февраля по дороге Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском округе на автомобиле Audi ехал нетрезвый 29-летний житель Санкт-Петербурга. А вечером 16 февраля в Великих Луках на проспекте Гагарина инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Kia, за рулём которого был пьяный 38-летний великолучанин.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.