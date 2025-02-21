Продолжается реставрация Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря
Продолжается реставрация Сретенской церкви 1870 года Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
Реставрации, которые проводились после Великой Отечественной войны, не исправили проблем с фундаментами. Из-за этого памятник оказался под угрозой разрушения. Поражение плесенью и износ инженерных сетей усугубляли состояние архитектурного объекта.
В настоящее время храм реставрируется в полном объёме. Уже были разработаны уникальные интерьеры, подклеты после реставрации можно будет использовать в качестве торговых помещений или выставочных пространств, а новые инженерные сети позволят безопасно эксплуатировать храм ещё долгие годы.
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