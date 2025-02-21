Продолжается реставрация Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря

08:41, 21 февраля 2025, ПАИ

Продолжается реставрация Сретенской церкви 1870 года Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»









Реставрации, которые проводились после Великой Отечественной войны, не исправили проблем с фундаментами. Из-за этого памятник оказался под угрозой разрушения. Поражение плесенью и износ инженерных сетей усугубляли состояние архитектурного объекта.

В настоящее время храм реставрируется в полном объёме. Уже были разработаны уникальные интерьеры, подклеты после реставрации можно будет использовать в качестве торговых помещений или выставочных пространств, а новые инженерные сети позволят безопасно эксплуатировать храм ещё долгие годы.