Врач-уролог станет гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

Врач-уролог станет гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 21 февраля, в 14:00. Гостем станет врач-уролог Псковской областной клинической больницы Евгений Тимохин.
Что врачи подразумевают под термином «мужское здоровье»? Есть ли в мировой науке открытия, которые касаются здоровья мужчин? Что о своем здоровье должен знать каждый мужчина? Какие самые частые заболевания встречаются у мужчин? Какими передовыми методами лечат мужчин в Пскове? Можно ли выгнать камни из почек пивом?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.
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