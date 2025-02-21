Врач-уролог станет гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

12:11, 21 февраля 2025, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 21 февраля, в 14:00. Гостем станет врач-уролог Псковской областной клинической больницы Евгений Тимохин.

Что врачи подразумевают под термином «мужское здоровье»? Есть ли в мировой науке открытия, которые касаются здоровья мужчин? Что о своем здоровье должен знать каждый мужчина? Какие самые частые заболевания встречаются у мужчин? Какими передовыми методами лечат мужчин в Пскове? Можно ли выгнать камни из почек пивом?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.