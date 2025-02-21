«Газель» Псковского хлебокомбината и Hyundai столкнулись у памятника Невскому
Недалеко от памятника Александру Невскому и дружине в Псковском районе произошло столкновение автомобилей «Газель» Псковского хлебокомбината и Hyundai. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
В результате ДТП пострадал один человек из Hyundai. Оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают спасатели АСС, пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства выясняются.
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