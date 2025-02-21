«Газель» Псковского хлебокомбината и Hyundai столкнулись у памятника Невскому

13:11, 21 февраля 2025, ПАИ

Недалеко от памятника Александру Невскому и дружине в Псковском районе произошло столкновение автомобилей «Газель» Псковского хлебокомбината и Hyundai. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал один человек из Hyundai. Оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают спасатели АСС, пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства выясняются.