Новый вирус распространяется в одном из регионов России

13:22, 21 февраля 2025, ПАИ

Новый вирус распространяется в Ярославской области. Он вызывает серьёзные недомогания: большинство заболевших жалуются на ломоту во всём теле и сильную головную боль, пишут региональные СМИ.

Среди других симптомов отмечают высокую температуру, потерю аппетита, общую слабость и сухой кашель. При этом, по словам местных жителей, привычные противовирусные препараты и спреи от боли в горле не приносят облегчения.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе ввели запрет на посещение Ярославской областной больницы и областной детской клинической больницы. Несмотря на это, по данным Роспотребнадзора, эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в области не превышен, уточняет издание «76.ru». Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности и при появлении симптомов обращаться за медицинской помощью.