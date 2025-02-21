Мужчины после 45 лет должны бывать у уролога раз в год, рекомендует псковский медик

16:13, 21 февраля 2025, ПАИ

Мужчины после 45 лет должны бывать у уролога раз в год, рекомендовал врач-уролог Псковской областной клинической больницы Евгений Тимохин в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если человек и в этом возрасте хочет быть социально активным, то бояться врачей не надо. Нужно пойти на диспансеризацию, пройти обследование и получить консультацию», – подчеркнул Евгений Тимохин.

Врач также отметил, что в возрасте от 40 лет в мужском здоровье расцветает «царство урологии»: на первый план выходит гиперплазия или аденома предстательной железы, происходит активизация хронического простатита, появляются и симптомы рака предстательной железы.

«В этом возрасте нужна обязательная скрининговая диагностика. То есть после 45 лет, даже если симптомов нет, нужно раз в год ходить к врачу, – посоветовал Евгений Тимохин. – Рак может протекать и без проявлений, а выявляемость онкологии на поздних стадиях в Псковской области у мужчин достаточно высокая, так как многие только в 60–70 лет впервые посещают уролога».

Медик также рассказал, что у мальчиков-подростков до 18 лет могут появляться дебюты наследственных заболеваний. Эти проблемы отслеживают детские урологи.

«От 20 до 40 лет мужчины в основном ведут активный образ жизни и каких-то заболеваний обычно не предвидится. Можно говорить только о воспалительных заболеваниях уретры и предстательной железы из-за инфекций. В этом случае появляется учащенное мочеиспускание, боли, рези во время этого процесса, выделения из уретры. Если такие симптомы есть, стоит лишний раз прийти и решить ситуацию», – подытожил Евгений Тимохин.