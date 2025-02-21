Предстоящая церемония премии «Народное признание»: отвечаем на вопросы
В среду, 26 февраля, пройдёт торжественная церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». В редакцию Псковского агентства информации поступает множество вопросов о том, какой именно она будет в этом году.
Отвечаем на самые популярные вопросы.
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
Не упустите возможность стать частью этого уникального события, которое отметит достижения самых выдающихся псковичей.
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