Предстоящая церемония премии «Народное признание»: отвечаем на вопросы

17:27, 21 февраля 2025, ПАИ

В среду, 26 февраля, пройдёт торжественная церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». В редакцию Псковского агентства информации поступает множество вопросов о том, какой именно она будет в этом году.

Отвечаем на самые популярные вопросы.



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко





















Не упустите возможность стать частью этого уникального события, которое отметит достижения самых выдающихся псковичей.