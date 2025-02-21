Выставка археологических находок к 80-летию Победы открылась в Пскове
Выставка археологических находок времён Великой Отечественной войны к 80-летию Победы открылась в городском молодёжном центре Пскова сегодня, 21 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Выставку подготовил поисковый отряд «Обелиск». «Эти находки очень важны. Солдаты подписывают свои вещи, и мы, используя их данные и данные архива, можем установить их личности, а затем больше узнать о событиях прошлого и передать эти знания следующему поколению», – отметил руководитель отряда Павел Васильев.
Отметим, что в открытии выставки также приняли участие представители «Движения первых» и юные псковичи.
О сотрудничестве договорились Петербургский кампус Президентской академии и Корпоративная академия правительства Псковской области.
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