Выставка археологических находок к 80-летию Победы открылась в Пскове

18:00, 21 февраля 2025, ПАИ

Выставка археологических находок времён Великой Отечественной войны к 80-летию Победы открылась в городском молодёжном центре Пскова сегодня, 21 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



























Выставку подготовил поисковый отряд «Обелиск». «Эти находки очень важны. Солдаты подписывают свои вещи, и мы, используя их данные и данные архива, можем установить их личности, а затем больше узнать о событиях прошлого и передать эти знания следующему поколению», – отметил руководитель отряда Павел Васильев.

Отметим, что в открытии выставки также приняли участие представители «Движения первых» и юные псковичи.