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Общество

Группа волонтёров из Псковской области отправляется для помощи в ликвидации загрязнения черноморского побережья

Группа из десяти волонтёров из Псковской области отправляется на черноморское побережье для ликвидации загрязнения, вызванного крушение танкеров. В состав группы вошли участники из Пскова, Великих Лук, Порхова, Красногородска, Дно, передаёт корреспондент ПАИ. В Доме молодёжи в пятницу, 21 февраля, с волонтёрами встретились председатель комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев и врио директора Центра молодёжи и общественных инициатив Елизавета Зайцева.

  • Встреча волонтёров с Дмитрием Яковлевым
    Фото: Комитет по молодёжной политике
  • Встреча волонтёров с Дмитрием Яковлевым
    Фото: Комитет по молодёжной политике
  • Встреча волонтёров с Дмитрием Яковлевым
    Фото: Комитет по молодёжной политике
  • Встреча волонтёров с Дмитрием Яковлевым
    Фото: Комитет по молодёжной политике
  • Встреча волонтёров с Дмитрием Яковлевым
    Фото: Комитет по молодёжной политике
  • Встреча волонтёров с Дмитрием Яковлевым
    Фото: Комитет по молодёжной политике

Работать добровольцы будут с 24 февраля по 6 марта в Краснодарском крае.

«Узнала, как там страдают природа и животные, захотелось поехать. Это одно из самых красивых мест в России, туда приезжает большое количество туристов, поэтому надо спасать планету», – рассказала волонтёр Софья Ефимова.

«Это было непростое решение для каждого из вас, тем не менее вы бросили вызов самим себе. Уверен, вы с ним справитесь. Желаю вам успешной работы, чтобы всё у вас получилось», – отметил Дмитрий Яковлев.

На встрече волонтёрам передали резиновые сапоги и плащи от лица директора завода «Псков-Полимер» Юрия Сорокина. На месте работы добровольцы также получат необходимую поддержку и средства индивидуальной защиты. Им будет обеспечен трансфер из Пскова в Краснодарский край и питание.

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Группа волонтёров из Псковской области отправляется для помощи в ликвидации загрязнения черноморского побережья

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