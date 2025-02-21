Жители Псковской области могут рассказать о своих героях войны и пополнить «народную экспозицию» Музея Победы

18:26, 21 февраля 2025, ПАИ

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества Музей Победы приглашает жителей Псковской области присоединиться к проекту «Лица Победы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Музей Победы организовал «народную экспозицию», в которую каждый день добавляются истории людей из России и других стран. Эти истории рассказывают о подвигах и самоотверженности нашего народа в годы войны. Проект «Лица Победы» – это масштабная и уникальная инициатива, которая помогает сохранить и передать будущим поколениям память о Великой Отечественной войне. Каждая история – это свидетельство о героизме и мужестве нашего народа.

На сайте музея хранятся не только истории о солдатах и офицерах, но и о медсёстрах, инженерах, рабочих и детях войны. Всего в проекте «Лица Победы» собрано более 150 миллионов историй.

В Музее Победы создана «народная экспозиция», где каждый может найти портрет своего предка. Это помогает сохранить память о людях, которые внесли свой вклад в победу. «Внесение истории на сайт и сбор информации объединяют семьи, укрепляя связь поколений. Дети и внуки героев войны могут узнать о своих близких по-новому, прикоснуться к их подвигу и сохранить память о них на всю жизнь», – сказал организаторы проекта.

Отметим, Музей Победы – это главный военно-исторический музей России, посвящённый Великой Отечественной и Второй мировой войнам. Это один из крупнейших военно-исторических музеев мира и общероссийский научно-исследовательский и культурно-просветительский центр.