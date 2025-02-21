100-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кошелев награжден юбилейной медалью
Глава Островского района Дмитрий Быстров вручил медаль в честь 80-летия Победы 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Кошелеву. Об этом сообщает администрация Островского района в группе «ВКонтакте».
«По поручению президента вручаю эту важную награду и хочу выразить восхищение Вашей жизненной энергией. Можно только позавидовать такому состоянию в столь почтенной возрасте. Вы – настоящий пример мужества и подлинного патриотизма для всех земляков, для всех нас», – отметил глава муниципалитета.
Вручение первой в Островском районе медали в честь 80-летия Победы, приурочено к открытию в муниципалитете Года защитника Отечества. Медали получат 144 человека, добавил Дмитрий Быстров.
Отметим, что Михаил Кошелев – единственный ныне живой участник Великой Отечественной войны, проживающий на территории Островского района. Он воевал на фронте с 1943 года в составе 73-го стрелкового корпуса 52-й армии на Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Форсировал Днепр, за что был награждён медалью «За боевые заслуги».
«Напомним, что юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» учреждена Президентом России Владимиром Путиным в ознаменование юбилея Победы и как дань уважения героизму и самоотверженности ветеранов войны и тружеников тыла», – заключил Глава района.
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100-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кошелев награжден юбилейной медалью
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