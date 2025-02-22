Боксёров собрал фестиваль в Печорах

15:44, 22 февраля 2025, ПАИ

V Фестиваль бокса, посвященный Дню Защитника Отечества, проходит в Печорах. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева



Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева



Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева



Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева



Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева



Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева



Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева



Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева



Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева

















В паломническом центре Псково-Печерского монастыря соревнуются три клуба из Печор, команды из Пскова и Великого Новгорода.

«Первые бои показали – борьба будет жесткой! Пожелал ребятам быть стойкими и верить в себя! Печорам нужна победа!» – отметил глава округа.