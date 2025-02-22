Боксёров собрал фестиваль в Печорах
V Фестиваль бокса, посвященный Дню Защитника Отечества, проходит в Печорах. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём телеграм-канале.
-
Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева
-
Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева
-
Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева
-
Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева
-
Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева
-
Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева
-
Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева
-
Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева
-
Фото: телеграм-канал Валерия Зайцева
В паломническом центре Псково-Печерского монастыря соревнуются три клуба из Печор, команды из Пскова и Великого Новгорода.
«Первые бои показали – борьба будет жесткой! Пожелал ребятам быть стойкими и верить в себя! Печорам нужна победа!» – отметил глава округа.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
«Моя голова ещё не настолько хорошо работает»: великолучанин Илья Силаев оценил своё первое выступление на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Новый директор псковской «Бригантины»: В планах создание центра игровых видов спорта