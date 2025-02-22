Мужчина без большого пальца пропал в Великих Луках

17:46, 22 февраля 2025, ПАИ

48-летний Эдуард Васильев пропал в Великих Луках. Об этом сообщает поисковый отряд «След».

Мужчина ушёл из больницы на улице Пушкинской примерно в 20:00 13 февраля. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Пропавший был одет в серый свитер, короткую куртку, спортивные штаны, а также в короткие сапоги. На правой руке у мужчины нет большого пальца.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по номеру +7-911-376-76-76 или в полицию.