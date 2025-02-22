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Происшествия

Мужчина без большого пальца пропал в Великих Луках

48-летний Эдуард Васильев пропал в Великих Луках. Об этом сообщает поисковый отряд «След».

Фото: поисковый отряд «След»

Мужчина ушёл из больницы на улице Пушкинской примерно в 20:00 13 февраля. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Пропавший был одет в серый свитер, короткую куртку, спортивные штаны, а также в короткие сапоги. На правой руке у мужчины нет большого пальца.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по номеру +7-911-376-76-76 или в полицию.

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