Стругокрасненский район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

10:50, 23 февраля 2025, ПАИ

Стругокрасненский район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил глава округа Александр Волков в своём Telegram-канале.

«23 февраля – один из особых дней в истории нашего округа. В этот день 81 год назад был освобождён поселок Струги Красные от самого страшного нашествия захватчиков. Это священная дата, символ мужества и героизма, гордости и славы, единения и сплочённости народа во имя Победы. Мы всегда будем помнить о подвиге старшего поколения, наших ветеранов, кому мы обязаны мирной жизнью», – подчеркнул глава округа.

Он подчеркнул, что эти люди с оружием в руках защищали свою Родину, отважно вставали на пути врага и отстаивали право на жизнь. Также он добавил, что главная задача сейчас – сделать всё возможное, чтобы грозные события военных лет не повторились.

«Уважаемые земляки, дорогие ветераны, вдовы погибших, труженики тыла, дети войны! От всей души желаю всем доброго здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия! Вечная память павшим! Вечная слава живым! С праздником!» – заключил Александр Волков.