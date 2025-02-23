Михаил Ведерников поздравил жителей Стругокрасненского округа с днём освобождения

14:12, 23 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Стругокрасненского округа с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Мы будем вечно чтить подвиг тех, кто не вернулся с войны, защищая родную землю, и каждого, кто отстоял свободу страны и наше право на жизнь. С праздником!» – написал Михаил Ведерников.

Он пожелал благополучия и процветания Стругокрасненскому округу и его жителям.