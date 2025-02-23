Женщина госпитализирована в результате ДТП с участием фуры в Пскове
Столкновение большегруза Renault и автомобиля Volvo произошло на выезде с парковки гипермаркета у дома № 94б на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Женщина – водитель легкового автомобиля госпитализирована в медучреждение бригадой медицины катастроф.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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