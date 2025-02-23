Псковичи стали призёрами традиционного турнира по карате «Невский факел»

19:48, 23 февраля 2025, ПАИ

Псковичи стали призёрами традиционного турнира «Невский факел», который прошёл в Санкт-Петербурге с 21 по 23 февраля. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате WKF Пскова Антон Потебня.



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня











Соревнования собрали более 550 участников из Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской, Вологодской областей и Республики Коми.

Всего псковичи выиграли две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. Победами отличились Матвей Силищев в возрастной группе 14–15 лет в весе до 70 килограммов, а также Василиса Кугут в возрастной группе до девяти лет.

Тренируют спортсменов Антон Потебня, Михаил Шалыгин, Евгений Ермолов и Дмитрий Хорошев.

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