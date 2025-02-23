Великолучане впервые попробовали свои силы на первенстве Белоруссии по лыжным гонкам

23:51, 23 февраля 2025, ПАИ

Великолукские лыжники под руководством Ольги Бузановой впервые приняли участие в открытом первенстве Белоруссии, которое прошло сегодня, 23 февраля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил любитель лыжных гонок Николай Ласьков.

В Витебской области на Воробьёвых горах проходили гонки свободным стилем на дистанциях 10 и 15 километров.

По результатам состязаний среди великолукских лыжников лучший результат показала Маргарита Белова, которая заняла 14-е место в своей группе. Среди других спортсменов Вадим Федосеев стал 19-м, Ярослав Спиридонов – 26-м, а Александр Михайлов – 28-м.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».