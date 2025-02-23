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Спорт

Великолучане впервые попробовали свои силы на первенстве Белоруссии по лыжным гонкам

Великолукские лыжники под руководством Ольги Бузановой впервые приняли участие в открытом первенстве Белоруссии, которое прошло сегодня, 23 февраля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил любитель лыжных гонок Николай Ласьков.

Фото: Николай Ласьков

В Витебской области на Воробьёвых горах проходили гонки свободным стилем на дистанциях 10 и 15 километров.

По результатам состязаний среди великолукских лыжников лучший результат показала Маргарита Белова, которая заняла 14-е место в своей группе. Среди других спортсменов Вадим Федосеев стал 19-м, Ярослав Спиридонов – 26-м, а Александр Михайлов – 28-м.

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