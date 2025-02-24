21 человек пострадал в ДТП в Псковской области за неделю

10:54, 24 февраля 2025, ПАИ

21 человек пострадал в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 17 по 23 февраля. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области зафиксировали 14 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 345 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 32 водителя, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.