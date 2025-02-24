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Медали в честь 80-летия Победы вручила ветеранам Любовь Трифонова

Медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» вручила ветеранам глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» вручила ветеранам глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова. Фото здесь и далее: страница Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте»

Награждение состоялось в рамках старта Года защитника Отечества. Кроме того, на мероприятии отметили воинов-афганцев и ветеранов боевых действий.

Любовь Трифонова также передала медаль «За верность десантному братству» близким гвардии сержанта Владимира Овчинникова. Он был награждён ею посмертно.

Кроме того, медалью «За отличие в ветеранском движении ВДВ» отметили ветерана боевых действий на Северном Кавказе Михаила Яичникова.

«В настоящий момент на территории нашего округа проживают семь ветеранов военной службы, 114 ветеранов боевых действий, из них 20 воинов-афганцев, 23 ветерана специальной военной операции», – отметила Любовь Трифонова.

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