Новую котельную построят у школы №16 в Пскове

13:30, 24 февраля 2025, ПАИ

Строительство новой котельной у школы № 16 начнётся в Пскове в этом году, сообщили ПАИ в пресс-службе муниципального предприятия города «Псковские тепловые сети».

«Такого мы ещё не делали. Начать строительство котельной с нуля – это амбициозная затея. Мы меняли котлы, восстанавливали котельные и консервировали их, но от начала до ввода в эксплуатацию ещё ни разу не делали», – отметили в организации.

Кроме того, впервые состоится повышение квалификации для слесарей по обслуживанию тепловых сетей. Обучение будет проходить два дня в лабораторном корпусе в Пскове, уточнили в пресс-службе предприятия.