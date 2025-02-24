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Общество

Новую котельную построят у школы №16 в Пскове

Строительство новой котельной у школы № 16 начнётся в Пскове в этом году, сообщили ПАИ в пресс-службе муниципального предприятия города «Псковские тепловые сети».

Новую котельную построят у школы № 16 в Пскове. Фото: пресс-служба Псковских тепловых сетей

«Такого мы ещё не делали. Начать строительство котельной с нуля – это амбициозная затея. Мы меняли котлы, восстанавливали котельные и консервировали их, но от начала до ввода в эксплуатацию ещё ни разу не делали», – отметили в организации.

Кроме того, впервые состоится повышение квалификации для слесарей по обслуживанию тепловых сетей. Обучение будет проходить два дня в лабораторном корпусе в Пскове, уточнили в пресс-службе предприятия.

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