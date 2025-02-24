Новую котельную построят у школы №16 в Пскове
Строительство новой котельной у школы № 16 начнётся в Пскове в этом году, сообщили ПАИ в пресс-службе муниципального предприятия города «Псковские тепловые сети».
«Такого мы ещё не делали. Начать строительство котельной с нуля – это амбициозная затея. Мы меняли котлы, восстанавливали котельные и консервировали их, но от начала до ввода в эксплуатацию ещё ни разу не делали», – отметили в организации.
Кроме того, впервые состоится повышение квалификации для слесарей по обслуживанию тепловых сетей. Обучение будет проходить два дня в лабораторном корпусе в Пскове, уточнили в пресс-службе предприятия.
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