Псковские сборы по джиу-джитсу собрали более 70 спортсменов из восьми городов России

15:17, 24 февраля 2025, ПАИ

Зимние сборы по джиу-джитсу прошли в Пскове с 20 по 23 февраля в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Федерации джиу-джитсу Псковской области Анна Шумейко.

В тренировках участвовало более 70 местных спортсменов, а также гостей из Калининграда, Смоленска, Калуги, Москвы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Выборга.

В числе участников были спортсмены сборной России, а также старшие тренеры региональных команд.

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