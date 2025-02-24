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Спорт

Псковские сборы по джиу-джитсу собрали более 70 спортсменов из восьми городов России

Зимние сборы по джиу-джитсу прошли в Пскове с 20 по 23 февраля в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Федерации джиу-джитсу Псковской области Анна Шумейко.

Псковские сборы по джиу-джитсу собрали более 70 спортсменов из восьми городов России. Фото предоставила Анна Шумейко

В тренировках участвовало более 70 местных спортсменов, а также гостей из Калининграда, Смоленска, Калуги, Москвы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Выборга.

В числе участников были спортсмены сборной России, а также старшие тренеры региональных команд.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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