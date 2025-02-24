Трёх пьяных автомобилистов и мотоциклиста поймали в Псковской области

15:34, 24 февраля 2025, ПАИ

Несколько нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Днём 21 февраля в Новоржевском районе 50-летний местный житель ехал пьяным на мотоцикле. А 23 февраля в Бежаницах, Пыталово и Себежском районе дорожным полицейским попались трое нетрезвых автомобилистов. Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.