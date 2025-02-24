В соседнем с Псковской областью регионе на бывшей свиноферме незаконно производили криптовалюту

17:13, 24 февраля 2025, ПАИ

Майнеров обнаружили специалисты «Россети Северо-Запад» на бывшей свиноферме в Новгородской области. Электроэнергию для производства криптовалюты потребляли незаконно, сообщили ПАИ в пресс-службе филиала компании «Россети Северо-Запад».

По предварительным данным, майнеры нанесли компании ущерб в размере более 24 миллионов рублей.

Энергетики отключили оборудование для производства криптовалюты и демонтировали контейнеры. Специалисты компании передали материалы правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.