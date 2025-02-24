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Общество

30 лет назад открылось отделение рентгеновской компьютерной томографии Псковской областной больницы

30-летний юбилей отмечает отделение рентгеновской компьютерной томографии Псковской областной клинической больницы сегодня, 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

30-летний юбилей отмечает отделение рентгеновской компьютерной томографии Псковской областной клинической больницы. Фото Псковской областной клинической больницы

Рентгеновский компьютерный томограф положил начало новой эры диагностики в Пскове. В то время, 30 лет назад, в отделении работали только врач и рентген-лаборант. Сегодня коллектив отделения состоит из шести врачей и пяти рентген-лаборантов, проводящих исследования на двух аппаратах КТ и одном аппарате МРТ, отметили в больнице.

В 2002 году в отделении установили спиральный компьютерный томограф с ангиографическим инжектором, позже магнитно-резонансный томограф, а в конце 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» приобрели новый аппарат МРТ.

«Мы тесно сотрудничаем с другими отделениями больницы, чтобы обеспечить точность диагностики и своевременность лечения», – подчеркнул заведующий отделением Олег Соколов.

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