30 лет назад открылось отделение рентгеновской компьютерной томографии Псковской областной больницы

17:15, 24 февраля 2025, ПАИ

30-летний юбилей отмечает отделение рентгеновской компьютерной томографии Псковской областной клинической больницы сегодня, 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Рентгеновский компьютерный томограф положил начало новой эры диагностики в Пскове. В то время, 30 лет назад, в отделении работали только врач и рентген-лаборант. Сегодня коллектив отделения состоит из шести врачей и пяти рентген-лаборантов, проводящих исследования на двух аппаратах КТ и одном аппарате МРТ, отметили в больнице.

В 2002 году в отделении установили спиральный компьютерный томограф с ангиографическим инжектором, позже магнитно-резонансный томограф, а в конце 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» приобрели новый аппарат МРТ.

«Мы тесно сотрудничаем с другими отделениями больницы, чтобы обеспечить точность диагностики и своевременность лечения», – подчеркнул заведующий отделением Олег Соколов.