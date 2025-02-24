Заражённые хризантемы и альстромерии уничтожат в Псковской области
Кенийские и нидерландские заражённые хризантемы и альстромерии уничтожат в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Партию кустовых хризантем и альстромерий с явными признаками заражения сотрудники Россельхознадзора обнаружили на складе временного хранения в Псковской области. Всего специалисты выявили 4 050 цветов, выращенных в Кении и Нидерландах.
Лабораторные исследования подтвердили присутствие в цветах двух карантинных организмов – возбудителя белой ржавчины хризантем и западного цветочного трипса. Заражённые цветы уничтожат.
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