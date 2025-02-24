Актёр из «Физрука» передал привет великолучанам

23:45, 24 февраля 2025, ПАИ

Известный российский актёр Владимир Сычёв обратился к жителям Великих Лук, сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости», опубликовав видео в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«И всё это благодаря нашему звёздному земляку – профессиональному боксёру Мухаммаду Шехову», – пишет издание.

Актёр и спортсмен встретились на поединке Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева, который состоялся в минувшие выходные в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Отметим, на счету Владимира Сычева более 80 кинокартин. Он известен по таким кинолентам, как «Бумер», «Исаев», «Десантура», «Гюльчатай», «Закон каменных джунглей», «Форс-мажор», «Вы все меня бесите», «Гранд», «Дорогой папа», «Патриот», «Жизнь по вызову». Известность ему принесла главная роль в сериале «Физрук».