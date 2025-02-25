Как правильно есть блины на улице, рассказали в Роспотребнадзоре

07:30, 25 февраля 2025, ПАИ

Накануне Великого поста традиционно проходит Масленичная неделя. В это время принято ходить в парки на гуляния и есть блины, но стритфуд может быть опасен для здоровья. Чтобы ничто не омрачило праздник, нужно помнить про основные правила, советует Роспотребнадзор.

Необходимо покупать готовые блюда только в местах санкционированной торговли. Обычно в парках, на площадях их выделяют специальными указателями. Следует обращать внимание на продавцов. Если они работают без перчаток, в грязной одежде – лучше пройти мимо.

При необходимости нужно проверить разрешение на торговлю и необходимые сертификаты. Не стоит забывать о важности гигиены – перед тем как приступить к трапезе, обязательно нужно помыть руки или воспользоваться дезинфицирующим средством.