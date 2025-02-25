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Политика

Председателем Гдовского районного Собрания депутатов избран Дмитрий Петров

Председателем Собрания депутатов Гдовского района седьмого созыва по итогам тайного голосования избрали Дмитрия Петрова, передаёт корреспондент ПАИ с сессии районного Собрания сегодня, 25 февраля.

В бюллетень для тайного голосования были внесены две кандидатуры: Дмитрия Петрова и Валерии Яриновской. Из 16 депутатов Собрания присутствовали и голосовали 12 человек. За Дмитрия Петрова свои голоса отдали 11 депутатов, за Валерию Яриновскую – один.

Напомним, что в прошлом году Гдовский район стал 14-м муниципальным образованием Псковской области, принявшим решение о преобразовании в муниципальный округ. Закон «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Гдовского муниципального района Псковской области» приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии в декабре 2024 года. Для формирования органов местного самоуправления до 1 января 2026 года установлен переходный период.

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