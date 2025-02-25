Дмитрий Шахов станет гостем программы «Оглавление»
Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 25 февраля.
Ведущие программы Александр Машкарин и София Гречиха обсудят с омбудсменом, с какими вопросами чаще всего обращаются псковичи, какая сфера восстановления прав самая актуальная и как выстроена работа аппарата с другими организациями. Также затронут и то, насколько псковичи осведомлены о своих правах, и что делать, если их всё-таки нарушили.
Программа начнётся в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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