Мобильная акция «Ура Победе!» стартует сегодня в России

14:15, 25 февраля 2025, ПАИ

Всероссийская ежегодная мобильная акция «Ура Победе!» начинается сегодня, 25 февраля, и продлится до 15 мая 2025 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пользователи смогут позвонить по единому бесплатному номеру 1945 и получить доступ к различному цифровому контенту: сводкам Совинформбюро, зачитанным Юрием Левитаном, композициям военных лет на звонок или гудок телефона, а также логотипу юбилея Победы.

Напомним, что акция проходит ежегодно при поддержке Минцифры России. В прошлом году участие приняли не менее 21 миллиона человек.