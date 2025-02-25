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Общество

Дмитрий Шахов помог двум псковским гимнасткам получить звания мастеров спорта России

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов помог двум псковским гимнасткам получить звания мастеров спорта. Об этом он рассказал в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 25 февраля.

Дмитрий Шахов помог двум псковским гимнасткам получить звания мастеров спорта. Фото: ПАИ

«Два года назад Министерство спорта Российской Федерации отказало двум нашим юным спортсменкам по художественной гимнастике в получении заслуженных наград, а именно присвоении звания «Мастер спорта Российской Федерации». Учитывая бюрократические проволочки, нам пришлось вместе с заявителями обращаться в суды и уже по судам вынуждать Министерство спорта, чтобы это решение было исполнено», – отметил он.

В последний раз суд снова встал на сторону спортсменок и обязал Министерство спорта выдать документы о присвоении псковичкам звания «Мастер спорта Российской Федерации» по художественной гимнастике, уточнил гость эфира.

«Это не очень хорошие случаи, потому что мы считаем, что лучше не доводить дело до судебных разбирательств и всё-таки договориться и восстановить права до суда», – подчеркнул Дмитрий Шахов.

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