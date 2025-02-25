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Общество

Благодарность президента России получила сотрудница псковского УФСИН

Сотрудницу УФСИН России по Псковской области наградили благодарностью президента России. Её вручил директор ФСИН РФ Аркадий Гостев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-бюро ФСИН России

Торжественное мероприятие прошло в конференц-зале Минюста России. Награду сотруднице правоохранительных органов присудили за заслуги в укреплении законности, защите прав граждан, а также высокие показатели в служебной деятельности.

«Награждение благодарностью президента Российской Федерации – это не только признание заслуг конкретного сотрудника, но и свидетельство важности работы всей пенитенциарной системы в обеспечении безопасности и правопорядка в обществе», – отметили в пресс-службе ведомства.

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